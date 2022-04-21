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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية وتعيين وإنشاء دبلومات مهنية.. أهم قرارات مجلس جامعة المنصورة أبريل

مجلس جامعة المنصورة
مجلس جامعة المنصورة

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم بجلسته رقم 585 برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، وناقش  المجلس العديد من الموضوعات الهامة التى تهم العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة حيث وافق المجلس على ترقية  15 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ، ترقية  9 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد ، تعيين عدد 11 عضو هيئة تدريس بوظيفة مدرس .

كما تم تكريم اثنين من العاملين بكلية الطب وذلك لتميزهم بالنشر الدولى في الأبحاث  العلمية وهم  الدكتور سامى على محمد إبراهيم جبر أخصائى معمل أول " تحاليل طبية " كلية الطب قسم التشريح لتميزه بالنشر الدولى في أبحاث العلوم الطبية  الكيميائى بقسم الفارما كلية الطب وذلك لتميزه بالنشر الدولى في أبحاث العلوم الطب الدكتور يسرى السيد الشريف.

كما تم إحاطة المجلس علماً بموافقة رئيس الجامعة على معاملة عدد 2 مواطنين من الجنسيات العربية مواطن يمني الجنسية المعاملة المقررة للمصريين في عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي واعفاء 2 من طلاب الدراسات العليا من رسوم الخدمات التعليمية المقررة نظرا لظروفهم المرضية .

كما وافق المجلس على إنشاء 4  دبلومات مهنية بكلية الطب واعتماد اللوائح الداخلية لها وذلك على النحو التالى دبلومة مهنية فى أمراض و جراحات جلوكوما العين ، دبلومة مهنية فى طب وجراحة القرنية والأمراض الخارجية للعين ، دبلومة مهنية فى طب الجنين تخصص النسا والتوليد ، دبلومة مهنية فى تخصص تصوير الثدى بقسم الأشعة التشخيصية .

كما تم الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة فى كلية الطب البيطرى وجامعة أبهيروا للزراعة والطب البيطرى ممثلة فى المركز القومى لبحوث أمراض الأوليات بدولة اليابان والموافقة على عقد اتفاقية التعاون الأكاديمى بين الجامعة والجمعية الوطنية للرياضة فاسيل ليفسكى ببلغاريا بهدف تشجيع التبادل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والبحث والطلاب والموظفين الاداريين.

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جامعة المنصورة الداخلية الموافقة الجهاز الهضمي عضاء هيئة التدريس

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