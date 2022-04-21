الشرطة التونسية تلقي القبض على 30 أجنبيا

أعلنت الشرطة التونسية، اليوم الخميس، القبض على 30 أجنبيا يحملون جنسيات إفريقية، وذلك عقب دخولهم الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.

وكانت أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تنفيذ عشرات اللاجئين الأفارقة لليوم الثالث على التوالي اعتصاماً أمام مقرّ الأمم المتحدة في تونس للمطالبة بترحيلهم إلى بلدان أخرى، وفق ما أفاد مراسلون ميدانيون لوكالة فرانس برس.

وينفذ هؤلاء اللاجئون وهم بغالبيتهم ممّن تمّ إنقاذهم خلال محاولتهم العبور بحراً إلى أوروبا، اعتصاماً أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة التونسية.

ويفترش اللاجئون المزوّدون ببطانيات وبينهم نساء وأطفال الأرض ليلاً وسط حقائب تحوي أغراضهم الشخصية.

وعلّق اللاجئون لافتة عند مدخل المبنى كتب عليها "نحن بحاجة لأن يتم إجلاؤنا".