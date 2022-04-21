تعرفي على طريقة عمل اللانكشير

يشعر الكثير من الأشخاص أثناء الصيام بالرغبة فى تناول السكريات ، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل اللانكشير لعشاق الحلويات .

المقادير:

كوب وربع زبد بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بودرة

1 بيضة

2 كوب دقيق

نصف كوب نشا

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مربى (النوع المفضل)



الطريقة :

تخفق الزبد جيداً حتى يبيض لونها، ثم يضاف السكر البودرة والبيض والفانيليا ويخفق الخليط جيداً، يخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر، ثم يضاف تدريجياً إلى خليط الزبد حتى تتجانس جميع المواد وتشكل على هيئة كرة، وتترك فى الثلاجة حتى تتماسك، لمدة لا تقل عن الساعة والنصف.



يشكل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم، وترص فى صينية مع الضغط الخفيف عليها، نضعها فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20- 25 دقيقة.

يترك ليبرد ويزين عن طريق لصق حبتين بالمربى أو الشيكولاتة مع تزيينه بحبيبات التزيين أو جوز الهند.