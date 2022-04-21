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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيت الزكاة والصدقات يقدم موعد صرف الإعانة الشهرية بمناسبة عيد الفطر

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

قرر بيت الزكاة والصدقات تعجيل صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة والصدقات عن شهر مايو لتصرف يوم ٢٦ ابريل الجاري بكافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

عيد الفطر المبارك

ويأتي القرار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وحتى تتمكن الأسر التي تصرف الإعانة الشهرية المقدمة لهم من بيت الزكاة والصدقات من الحصول عليها قبل إجازات عيد الفطر المبارك  بوقت كافي.

ويستفيد من الإعانة النقدية الشهرية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات حوالي نصف مليون شخص موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويعمل بيت الزكاة على اختيار الأسر المستحقة للدعم بعد استيفائها لكافة الشروط والضوابط الموضوعة ضمانا لصرف أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

بيت الزكاة والصدقات الإعانة الشهرية مستحقي الزكاة والصدقات شهر مايو الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عيد الفطر المبارك

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