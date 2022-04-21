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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أداء 16 قطاعا بالبورصة وتراجع الخدمات التعليمية وحيدا

صدى البلد

ارتفع أداء 16 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس فيما تراجع قطاعا وحيدا هو قطاع الخدمات التعليمية.

 

أبرز القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس:

قطاع السياحة والترفيه

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف

قطاع خدمات النقل والشحن

قطاع الطاقة والخدمات المساندة 

قطاع العقارات 

قطاع مواد البناء

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة 

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 

قطاع التجارة والموزعون 

قطاع الموارد الأساسية 

قطاع الرعاية الصحية والأدوية 

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ

قطاع البنوك  

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1183 نقطة. 

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