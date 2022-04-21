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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير 14 موقعًا ومقتل 120 مسلحًا أوكرانيًا

قصف روسي على أوكرانيا
قصف روسي على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 14 موقعا للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية إن الهجمات التي نفذتها في أوكرانيا اليوم قتلت 120 مسلحا.

وأضافت الوزارة: "أنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدمير 140 مقاتلة أوكرانية و106 مروحيات و512 مسيرة و254 نظام دفاع جوي و2422 دبابة".

وكان سيرجي كوشيليف، نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، قال اليوم الخميس، إن روسيا تعتبر شحنات الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا أهدافًا عسكرية مشروعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن حزمة عسكرية ضخمة أخرى بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا. 

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