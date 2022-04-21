علي جمعة : نقض العهد مع الله مصيبة في الدنيا والآخرة ..فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلك، قد نهى عن “نقض العهد”، مؤكدا ان الله سبحانه وتعالى قال “إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ".

وأضاف علي جمع، خلال تقديمه برنامج “القرآن العظيم”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد ان نخلص الدين لله، وان ننفذ ما وعدنا الله به.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، ان نقض العهد، مصيبة في الدنيا، ومصيبة في الأخرة، وأن ذلك يصب في العلاقة بين العبد وربه، والله سمى العهد مع بني إسرائيل بـ “الميثاق".