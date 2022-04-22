عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق الوعرة |صور

تعديل مميز يحول الصغيرة
تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق

تعتبر النسخة سمارت فور تو واحدة من اصغر السيارات حول العالم، حيث تتمتع بقياسات هيكلية متقاربة نسبيًا مع تصميم هيكلي صغير الحجم، ولكن يبدو ان عشاق تعديلات السيارات اردوا ان يضعوا لمساتهم الساحرة لتلك النسخة بواسطة Gotham Garage، لتتحول إلى احد وحوش الطرق الوعرة.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

 

ظهرت السيارة سمارت فور تو في اطلالة معدلة جديدة كليًا، وتبدو وانها احد الوحوش الخاصة بالطرق الوعرة، وذلك بعد ان حصلت على تغيير شامل بأنظمة التعليق، بالاضافة إلى عجلات ذات نقوش بازرة وغائرة تمنحها اللافضلية في السير على تلك الطرق.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

بلغ قياس الجنوط  الفولاذية الخاصة بتلك النسخة بنسبة قدرها 15 بوصة، بينما جاء قياس الاطارات بـ 30 بوصة، بينما جاءت التعديلات التي تتعلق بنظام التعليق لترتفع بنسبة بلغت 8 بوصة، بالاضافة إلى بعض اللمسات الداخلية مثل شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

وتضم السيارة سمارت فور تو من الخارج، دعامات معدنية بالناحية الأمامية والخلفية بطريقة متصلة، بالاضافة إلى كشاف عريض اعلى المركبة، وشبكة علوية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مكان مخصص للعجلة البديلة بالناحية الخلفية، وتصفيح كامل اسفل المركبة، وبعض المعدات الخاصة بالمهام الشاقة، ودعامات بلاستيكية اعلى العجلات الخلفية.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

وحصلت السيارة سمارت فور تو على نفس القدرات القياسية من محرك ثلاثي الاسطوانات، حيث يستطيع ان ينتج قوة قدرها 70 حصانا، وسرعة قصوى تقدر بـ 105 كيلومتر في الساعة، مع عبلة تروس أوتوماتيكة الاداء تتكون من 5 سرعات.

سمارت فور تو سمارت فور تو تعديل مميز السيارة سمارت فور تو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل وحتى 12 مايو

تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق الوعرة |صور

أعمال ليلة القدر مفاتيح الجنان .. أدركها في هذه الساعة

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة 8 مايو المقبل

الجيش اليمني: تصعيد حوثي على مختلف الجبهات استمرارا لخروقات الهدنة

انفجار محول كهرباء بقرية الحصص بالدقهلية ومصرع وإصابة أربعة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ