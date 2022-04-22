تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق الوعرة |صور

تعتبر النسخة سمارت فور تو واحدة من اصغر السيارات حول العالم، حيث تتمتع بقياسات هيكلية متقاربة نسبيًا مع تصميم هيكلي صغير الحجم، ولكن يبدو ان عشاق تعديلات السيارات اردوا ان يضعوا لمساتهم الساحرة لتلك النسخة بواسطة Gotham Garage، لتتحول إلى احد وحوش الطرق الوعرة.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

ظهرت السيارة سمارت فور تو في اطلالة معدلة جديدة كليًا، وتبدو وانها احد الوحوش الخاصة بالطرق الوعرة، وذلك بعد ان حصلت على تغيير شامل بأنظمة التعليق، بالاضافة إلى عجلات ذات نقوش بازرة وغائرة تمنحها اللافضلية في السير على تلك الطرق.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

بلغ قياس الجنوط الفولاذية الخاصة بتلك النسخة بنسبة قدرها 15 بوصة، بينما جاء قياس الاطارات بـ 30 بوصة، بينما جاءت التعديلات التي تتعلق بنظام التعليق لترتفع بنسبة بلغت 8 بوصة، بالاضافة إلى بعض اللمسات الداخلية مثل شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

وتضم السيارة سمارت فور تو من الخارج، دعامات معدنية بالناحية الأمامية والخلفية بطريقة متصلة، بالاضافة إلى كشاف عريض اعلى المركبة، وشبكة علوية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مكان مخصص للعجلة البديلة بالناحية الخلفية، وتصفيح كامل اسفل المركبة، وبعض المعدات الخاصة بالمهام الشاقة، ودعامات بلاستيكية اعلى العجلات الخلفية.

تعديل مميز للسيارة الصغير "سمارت فور تو"

وحصلت السيارة سمارت فور تو على نفس القدرات القياسية من محرك ثلاثي الاسطوانات، حيث يستطيع ان ينتج قوة قدرها 70 حصانا، وسرعة قصوى تقدر بـ 105 كيلومتر في الساعة، مع عبلة تروس أوتوماتيكة الاداء تتكون من 5 سرعات.