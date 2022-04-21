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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار إسرائيل بدأت في الظهور

مؤشرات عزلة أمريكا
مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار إسرائيل بدأت في الظهور

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الخميس، إن مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار إسرائيل ظاهرة اليوم.

وحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قال العميد علي فدوي، إنه مع انتصار الثورة الإسلامية في البلاد تم توجيه تحذيرات لأعداء الشعب الإيراني، وهما أمريكا والكيان الصهيوني، وكانت تصريحات المسؤولين في البلاد تسير في اتجاه عزلة أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني.

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وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن هذه الوتيرة، التي يقصد بها عزلة "أمريكا وانهيار الكيان الصهيوني"، كانت جارية سريعا على مدى الأعوام الـ 43 الماضية، وبأن إيران تشهد، اليوم، مؤشرات هذا الأمر. 

وقارن العميد علي فدوي، بين إمكانيات بلاده وأمريكا، مشيرا إلى أن "الميزانية العسكرية الأمريكية تبلغ 80 مليار دولار وهي أکثر تطورا من النواحي العلمية والتكنولوجية، لكنها معكوسة حيال تحقيق النتائج، حيث يحقق الشباب الإيراني نجاحات كبرى اعتمادا على روح الإيمان".

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