برلماني: الحكومة أرسلت تعديلا لقانون الزراعة إلى مجلس النواب لمناقشته

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة إلى مجلس النواب لمناقشته.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة تم إحالته للجنة التشريعية بالبرلمان وهيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان للبدء فى مناقشته خلال إجتماعات اللجان المقبلة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.