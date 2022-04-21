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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجونة يشكر رضا شحاتة على ما قدمه للفريق لاعبا ومدربا

رضا شحاتة
رضا شحاتة

أعلن نادي الجونة رسميًا توجيه الشكر للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بقيادة المدير الفني رضا شحاتة، وذلك على خلفية سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، نشر نادي الجونة، تغريدة، جاء فيها: منتصرًا ومن الباب الكبير.. كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاتة، على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي، على جميع الأصعدة.. وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي.

استعاد فريق الجونة الانتصارات بعد 4 مباريات على التوالى فى الدورى العام، حيث خسر الفريق الساحلى أمام البنك الأهلى 2 / 1 في الأسبوع 11 وسقط أمام الزمالك بذات النتيجة في الجولة 12، وتكررت نفس الهزيمة أمام المقاولون في الجولة 12 وبنفس النتيجة خسر أمام غزل المحلة بالجولة 14، ليستعيد ذاكرة الانتصارات أمام سموحة في الأسبوع 15.

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ونجح رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، في استعادة التوازن مع الفريق الساحلى الذى فقده خلال الفترة الماضية، الأمر الذى جعل مصيره على المحك قبل أن يفوز على الفريق السكندرى بهدف نظيف.

 

الجونة رضا شحاته نادي الجونة المقاولون غزل المحلة

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