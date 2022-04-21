اتحاد بنوك مصر: 7.4 مليار دولار قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال شهر

أعلن اتحاد بنوك مصر اليوم الخميس أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة من 8 مارس الى 7 أبريل 2022 بلغت نحو 7.4 مليار دولار امريكى لعدد 34.5 ألف عملية ، تركزت في العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل في القطاع الصناعى بنحو 66% .

وقد بلغت قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة المنقضية من شهر ابريل 2022 نحو 5 مليار دولار امريكى.

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء وشم النسيم.

وذكر البنك، في بيان له اليوم /الثلاثاء/، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم 26 أبريل الجاري .

في سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.