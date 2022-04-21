الاختيار 3 الحلقة 20..السيسي: مصر لا يمكن تتورط في تغيير أنظمة

شهد الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واللواء محمد محمد حجازي للحديث حول علاقة مصر بما يحدث حولها في الدول الشقيقة.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر لا يمكن تتورط في أي محاولات لتغير أنظمة أو لتصدير ثورة، مشددا على أن محمد مرسي يجب أن يقف معهم على كل الخطوات والمعلومات حول ما يحدث في البلدان المحيطة بمصر.

ووصف الرئيس السيسي الموقف العام في مصر والبلدان المحيطة أنذاك بأنه خطير جدا، مشددا على أن علاقة مصر بكل الدول الشقيقة يجب أن تكون متوازنة.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر لا تتدخل في أمور دول شقيقة أو صراعات داخلية، وأن واجب القوات المسلحة فقط تقديم تقديرات للموقف العام وإبقاء الأعين يقظة على ما يحدث في العالم كله، مشيرا إلى أن أي حل للمشاكل يجب أن يكون العلاج من جذورها.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.