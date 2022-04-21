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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمازون تطلق صندوقًًا بقيمة مليار دولار لتطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية

صدى البلد

أطلقت أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، اليوم /الخميس/، صندوقًا بقيمة مليار دولار للاستثمار في الشركات التي تعمل على تطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وتقنيات التنفيذ.

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الجولة الأولى من الاستثمارات الخاصة بأمازون ستركز على التقنيات التي يمكنها تسريع عمليات التسليم وتحسين سلامة العمال في مخازنها.

وتشمل الشركات الناشئة التي يدعمها الصندوق الجديد شركة Modjoul، وهي شركة تطور تقنية أمان يمكن ارتداؤها تصدر تنبيهات وتوصيات تهدف إلى تقليل إصابات العاملين. 

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