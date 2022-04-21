مسلسل دايما عامر الحلقة 20.. إحراج مصطفى شعبان وتهديد لبلبة

بدأت احداث الحلقة العشرون من مسىسل دايما عامر، باحداث مثيرة حيث وقع مصطفى شعبان في موقف حرج مع كيرنا نور الدين التي تجسد شخصية ميس فدوي وذلك حينما اتت طليق مصطفى ووقع بينهما مشادة كلامية أمام فدوى وأحرجته.

وفي مشهد أخر ذهب عمرو عبد الجليل "صاحب المدرسة" إلى لبلبة بشكل مفاجئ ليسألها ماذا فعلت مع الطالب الذي سرق مصاريف مدرسة أيمن وأكدت له بأنها قامت بمعاقبته وقام عمرو عبد الجليل بتكذيبها وهددها بأنه سيقوم بإتخاذ قرارت حاسمة إذا أستمرت فيما تفعله.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.



أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.



وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.