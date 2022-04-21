وزير المالية الروسي يدعو إلى رفع الحواجز في التجارة الدولية

حث وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، المشاركين في الاجتماع الكامل للجنة المالية والنقدية الدولية على رفع الحواجز في التجارة الدولية لصالح جميع الدول، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن سيلوانوف قوله: "يجب رفع الحواجز في التجارة الدولية لصالح جميع البلدان. ستختفي التفاوتات السعرية التي حدثت مؤخرًا، ثم سينخفض التضخم، وستنمو دخول المواطنين".

وأضاف الوزير أن الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي هو نتيجة مباشرة للعقوبات والاختلالات التي تراكمت بعد الجائحة.