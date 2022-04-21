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رئيس التحرير
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برلمان

لولا جهود السيسي ما خرج للنور

برلمانية: مشروع توشكى مستقبل مصر للاستثمار الزراعي

النائبة/ ايناس عبد
النائبة/ ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع توشكى الخير  الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

وقدمت عبد الحليم فى بيان صحفى لها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكافة العاملين على هذا المشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مزرعة توشكى، مؤكدةً أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة وفقاً للجدول الزمني المقرر، منوهه إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبلاً أفضل لأبناء الشعب المصري.

وأكدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع توشكى هو مستقبل مصر للاستثمار الزراعي في الخير والنماء، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل.

ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

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