القنصلية العامة في ميلانو تقيم حفل إفطار لأعضاء الجالية المصرية

أقامت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو، مأدبة إفطار رمضاني، أمس الموافق ٢٠ إبريل الجاري بمقر البعثة، لعدد من أعضاء الجالية المصرية في ميلانو ومختلف المدن بشمال إيطاليا وكذا ممثلين عن إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس.



وقد نقلت القنصل العام تهنئة السيد رئيس الجمهورية لأعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما حرصت على التأكيد على تعزيز روابط الاتصال المباشر بين البعثة ومختلف أطياف أبناء الجالية في شمال إيطاليا، واستمعت لأهم القضايا المتعلقة بأحوال الجالية المصرية هناك.



وفي ذات السياق، أبرزت القنصل العام جهود البعثة المبذولة لدعم ومساعدة المواطنين في شمال إيطاليا والتى تواكبت مع تحديث مبنى البعثة، فضلاً عن تطوير منظومة تقديم الخدمات القنصلية لأعضاء الجالية وآليات العمل بالبعثة وخاصة اتصالًا بمنظومة المواعيد الإلكترونية، وإيفاد البعثة لمهمات قنصلية بصفة دورية إلى المدن الرئيسية بشمال إيطاليا.