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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشوباشي: عمر الشريف ومحمد صلاح يشتركان في صفة ساعدتهم للوصول إلى العالمية

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني شريف الشوباشي، إن ما ميّز الفنان الراحل عمر الشريف بخلاف إجادته للغات الأجنبية، فهو كان يسمع كلام المخرج وينفذ كأنه منزل من السماء، كما كان لديه الانضباط وهو ما ساعده في شهرته بشكل كبير.


وأضاف شريف الشوباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العامل المشترك بين محمد صلاح وعمر الشريف هو الانضباط والاستماع لتعليمات المخرج أو المدرب بشكل كبير، وهو ما ينقص الشخصية المصرية والتي بها الكثير من المميزات، ولكن بعض الممثلين المصريين حتى المبتدئين منهم يتحدثون عن الإبداع وهم في أولى خطواتهم الفنية.


وتابع أنه حين نظم حفلا في اليونسكو بباريس، حضر عمر الشريف وسأله "أنا هعمل ايه وأدخل أزاي وأقول ايه، فقولتله كفاية إنك عمر الشريف، قالي لا معنديش الكلام دا، ودا اللي اسمه الانضباط".


أحمد شريف محمد مفيد الشوباشي، وشهرته شريف الشوباشي، ولد 10 يناير عام 1946، التحق بالمدارس الفرنسية حتى أتم دراسته الثانوية بها عام 1963، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية جامعة القاهرة عام 1967، قدم برنامج مع الإعلامية سناء منصور بإذاعة الشرق الأوسط ،إذاعة القاهرة، كما عمل كمحرر دبلوماسي لمجلة المصور بالقاهرة، كتب التعليقات السياسية بالإذاعة وقدم نشرة الأخبار باللغة الفرنسية بالتليفزيون المصري، وفي الفترة من 1980-1985 عمل بأمانة منظمة اليونيسكو الدولية بباريس، ثم مديرا لمكتب الأهرام بباريس.
تولى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفا للفنان حسين فهمي في الفترة من 2002-2006، وفي عام 1992 صدر له كتابا بعنوان هل فرنسا عنصريه؟ ثم صدرت له مجموعة من الكتب والروايات مثل الشيخ عبد الله، ولن تسقط أورشليم،   يسقط سيبويه، والديناصور، ومؤخرا الهانم والوزير، ونداء عاجل إلى نساء مصر.

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