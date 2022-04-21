ضبط 715 کيلو کوارع فاسدة خلال حملة على المجازر بالغردقة

تمكنت حملة من مديرية التموين بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من الكوارع والدهون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة على محلات الجزارة بالغردقة.

حملات مكثفة على المطاعم وأماكن تخزين وبيع اللحوم

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء محافظ البحر الأحمر رقم 168 لسنة 2021 بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والثلاجات وأماكن تخزين وبيع اللحوم.

وتمكنت الحملة التي ترأسها الدكتور محمد براوي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، وعضوية الدكتور وحيد شمروخ مدير إدارة المجازر، والدكتورة رشا البكري رئیس قسم التفتيش على اللحوم من ضبط 715 کيلو جرما دهون وکوارع فاسدة وغیر صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت الأجهزة لمباشرة التحقيقات.

في سياق مختلف، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم والقيامة، حيث تم إلغاء إجازات مفتشي التموين، وتكثيف الحملات على الأسواق للوقوف على مدى توافر السلع الخاصة بالأعياد من الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، كذلك التأكد من توافر اللحوم والدواجن والبيض وباقي السلع الغذائية، وتكثيف الحملات المشتركة من مفتشي ومباحث التموين والطب البيطري على الثلاجات التي تخزن الأسماك، وأيضًا لضبط السلع منتهية الصلاحية، ومكافحة ظواهر الغش التجاري وضبط السلع منتهية الصلاحية.

وأعلن ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، تشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع الإدارات بمختلف المدن، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المخالفين والسلع الضارة بصحة المواطنين، مؤكدًا على توافر السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن الأسواق، وبخاصة الأسماك الطازجة والرنجة، بكميات كبيرة وبجودة عالية.