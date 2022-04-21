القرش: مشروع توشكى عاد بقوة نتيجة اهتمام الدولة بمشروعات الزراعة.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بقطاع الزراعة، معقبا: "قطاع الزراعة مؤثر وتشابكي يؤثر على كافة القطاعات في الدولة المصرية".

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "قطاع الزراعة يعتبر مادة خام للعديد من المشروعات والصناعات القائمة"، لافتا: "50% من المجتمع يؤثر ويتأثر بقطاع الزراعة بشكل مباشر".

وأشار: "الدولة حريصة على تطوير القطاع الزراعي، وهناك جهود كبيرة بُذلت في قطاع الزراعة وخاصة قطاع القمح"، مؤكدا: "قادرين على تلبية احتياجات المواطن المصري".



وأوضح: "نعمل على زيادة المساحات المنزرعة، من خلال مشروعات لاستصلاح مزيد من الأراضي، مثل مشروع توشكى الذي عاد بقوة نتيجة اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الزراعي"، متابعا: "يتم أيضا زيادة انتاجية الأرض من خلال تحفيز المزارعين، ووضع تسعير لملف القمح، فضلا عن وضع أسعار تحفيزية للقمح، مع أن الحافز الإضافي الذي وجه الرئيس السيسي بوضعه للفلاح المصري".

وأكد: "نستهدف تخزين 6 مليون طن من القمح كمخزون استراتيجي للدولة المصرية"، مشيرا: "الدولة قادرة على تلبية احتياجاتها من القمح، وبعد تطوير الزراعة والقدرة التخزينية للقمح.. وكميات القمح التي سيتم توريدها ستكفينا لفترة كبيرة تتجاوز العام الحالي".