عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية دكران بأسيوط يستغيثون من أبخرة مجمع مصانع السماد

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية دكران التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، بسبب تصاعد غازات وأبخرة من مجمع مصانع سماد منقباد للأسمدة بأسيوط مما له تأثير سلبى على الصحة العامة، خاصة وأن هذه الأبخرة تسيب الأطفال من سكان بأمراض تنفسية و صدرية.


ويقول المواطن حسنى دياب في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى من مشكلة وجود مصنع السماد الذى يهدد حياة أهالى جزيرة الأكراد، ويدمر إنتاجية عشرات الأفدنة بسبب تطاير الأتربة ومخلفات التصنيع".


وأضاف: "تأثير مصنع السماد فى غاية الخطورة، فمخلفات التصنيع تؤثر على العيون وتتسبب فى تدمير شبكية العين مع استمرار تعرضها للتلوث، وكذلك الربو وضيق التنفس وجميع الأمراض الصدرية بسبب الأتربة وتطاير المواد التى دخلت حديثا فى تصنيع الكيماويات".


وتابع: "بالرغم من كل الأضرار التى لحقت بهم إلا أن شكاوى الأهالى لم تلق اهتمامًا من المسئولين، وما زال المصنع مستمرا فى عمله يوميًا".


وناشد الأهالي محافظ أسيوط بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذه الكارثة والعمل على نقل المصنع لمنطقة صناعية أو صحراوية حفاظا على صحة المواطنين، خاصة بعد انتشار أمراض الكلى والكبد وضيق التنفس".

 

للتواصل مع الشاكى من خلال الرقم (01102299989).

 

اقرأ أيضا
دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكلى يرتبط بـ تلوث الهواء

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تلوث الهواء محافظة أسيوط الأمراض الصدرية مجمع مصانع سماد منقباد للأسمدة مصانع السماد قرية دكران حفاظا على صحة المواطنين منطقة صناعية مركز أبو تيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

ترشيحاتنا

براكين ونيازك وسموم ولا هواء.. إيلون ماسك يوضح مصير الراغبين العيش على المريخ

أزمة تواجه الزمالك بسبب مستحقات صفقة مصطفى محمد

أخبار العالم| زيلنسكي يعلن فشل "هدنة الفاتيكان" وأمريكا متخوفة من تورط الصين في أوكرانيا

ملامح تشكيل الأهلي أمام الرجاء.. وحيرة موسيماني بين هذا الثنائي

أخبار التكنولوجيا|هاتف هواوي nova Y70 Plus ينطلق ببطارية ضخمة.. ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

ما هو الدعاء المستجاب يوم الجمعة؟  .. وهل كانت ليلة القدر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ