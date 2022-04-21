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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

9 كلاب ضالة تنهش رأس طفل في السعودية

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في السعودية صورة لطفل سعودي تعرض للنهش عن طريق كلاب ضالة في الشارع في محافظة الخفجي بالسعودية . 
وفقا لما ورد في الصحف السعودية، فإن الطفل كان يلعب في الشارع بمفرده بدون مراقبة من ذويه، وكان الشارع شبه فارغا من المواطنين و فجأة ظهر 3 كلاب في الشارع و اقتربوا من الطفل . 

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حاول الطفل أن يبتعد عن الكلاب، إلا أن المفاجأة كانت في ظهور كلاب آخرى من كل حدب و صوب في الشارع ووصل عددهم 9 كلاب "على حد رواية شهود العيان" . 
قال أحد المواطنين من سكان المكان، أنه كان يقف في شرفة المنزل و شاهد ما حدث، و كان يظن أن ذوي الطفل كانوا يرعونه ولكن اكتشف أن الطفل كان وحيدا في الشارع و لم يلتفتا أحد لأمره و العناية به. 
هاجم التسعة كلاب الطفل و قاموا بنهش رأسه، و على الفور قام الجيران بنقل الطفال إلى مستشفى الخفجي العام، و تمكن الاطباء من إسعافه بسرعة و لكن اصيب بجروح بالغة في رأسه كادت أن تسبب له نزيف في المخ .

رواد التواصل الإجتماعي السعودية طفل نهش كلاب

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