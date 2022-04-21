زيادة مزايا بلوغ السن والوفاة والعجز للمشتركين بصندوق تكافل المحامين

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تعديل وتطوير صندوق التكافل الاجتماعي حيث زادت مزايا بلوغ السن أو الوفاة أو العجز للمحامين المشتركين بالصندوق قبل التعديل لتصبح 750 جنيه عن كل سنة اشتراك بدلًا من 500 جنيه، وذلك دون تحميل السادة المحامين أي تكلفة عن تلك الفترة.

وأوضح المجلس ، أنه اعتبارًا من 1/1/2022 تم زيادة مزايا الصندوق في حالات الاستحاق الثلاثة لتصبح 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك، وذلك مقابل زيادة الاشتراك السنوي إلى 600 جنيه، بدلا من 240.

وأكد أنه يصرف مبلغ وقدره 10000 جنيه في حالة الوفاة أو العجز قبل مرور ثلاث سنوات، وأن الحد الدني في حالة الوفاة أو العجز بعد مرور ثلاث سنوات يصرف مبلغ وقدره 30000 جنيه.

وحول تفاصيل الاشتراكات السنوية الجديدة بعد التعديل كالتالي:

1 ـ الاشتراك السنوي 600 جنيه.

2 ـ مصاريف إدارية 30 جنيه على كل اشتراك سنوي.

3 ـ حالة بلوغ السن 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

4 ـ حالة الوفاة 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

5 ـ حالة العجز 1500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

و الأوراق المطلوبة:صورة البطاقة الشخصية.و صورة كارنية 2022 وعدد 2 صورة شخصية وآخر سن للانضمام 59 سنة.

والمبالغ المطلوب سدادها للانضمام:رسم عضوية وفقًا لسن العضو عند الانضمام و الاشتراك السنوي 600 جنيه ومصاريف إدارية 30 جنيه على كل اشتراك سنوي.