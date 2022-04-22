التضامن الاجتماعى فى أسبوع.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. والقباج تفتتح "الجبخانة"

ننشر أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى خلال أسبوع حيث شهدت عدة فاعليات كما أعلنت فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأحد القادم .

و أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 إبريل 2022م ، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م .

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، مشددًا على أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

وأضاف عبد الموجود أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج ، وهو كالتالي :

‏http://hajjfoundation.org.eg



و افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ليالي الجبخانة، وذلك بالتعاون مع جمعية تواصل، بالإضافة إلي تدشين مشروع تطوير منطقة الجبخانة وتمكين أهالي عزبة خير الله، حيث يأتي ذلك في إطار عام المجتمع المدني والدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجتمع.



وتشهد "ليالي الجبخانة" تقديم عروض فنية لمدة عشرة أيام فى شهر رمضان المعظم فى الساحة بجوار سور الجبخانة لاستعادة رونق المكان الأثرى وتسليط الضوء عليه ويكون عامل جذب واستقطاب للمهتمين بالتراث من خارج سكان المنطقة وأيضاً لتغيير مفهوم المناطق العشوائية لدى أهالي المنطقة وسكانها وإظهار مواهبهم عن طريق تقديم العروض الفنية المشتركة بين طلاب جمعية تواصل وأهالي المنطقة حيث يقوم طلاب الجمعية بتقديم العروض الفنية.



وتضمن الحفل توزيع جوائز علي الفائزين من أهالي عزبة خيرالله بمسابقة رسم تجميل المباني المحيطة بمنطقة الجبخانة.



وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالتواجد وسط أهالي عزبة خير الله وشباب مصر الجميل وسيداتها الأقوياء المشاركات في حملات وزارة التضامن الاجتماعي ومن بينها حملة" بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، موجهة الشكر لجمعية تواصل وشراكتها مع الوزارة لكي يتم تطوير منطقة عزبة خيرالله، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي مسئوليتها مساعدة الجمعيات الأهلية في المنطقة لكي يتم تطويرها.



وأضافت القباج أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة علي مشروعات التمكين الاقتصادي كي تدر دخلًا علي المنطقة، وكذلك المساهمة في مشروعات تحسين البيئة وتدعيم الأمن الصناعي في المنطقة، موجهة الشكر لوزير السياحة لتجميله المنطقة وجعلها منطقة سياحية.



وأعربت الوزيرة عن سعادتها ببداية تنمية المنطقة بالأطفال، مشيرة إلي أن الوزارة تتبني مفهوماً متكاملاً للحماية الاجتماعية للأولي بالرعاية يقوم على تقديم الدعم المادي للأسرة الأولي الرعاية مربوطاً باستدامة أطفالها في التعليم الأساسي والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي تشمل التطعيمات الأساسية للأطفال وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ويشمل أيضاً تطوير الطاقة الإنتاجية للأفراد البالغين في الأسرة وربطهم بسوق العمل لمعالجة الفقر على المدى البعيد، ومحو الأمية الأبجدية ورفع الوعي لديهم خاصة فيما يتعلق بالقضايا والسلوكيات المجتمعية السلبية التي تعوق جهود التنمية الاقتصادية والبشرية وتضر السلم المجتمعي: مثل التطرف والإدمان وكثرة الإنجاب والعنف ضد المرأة.



وأضافت القباج أن الوزارة تسعي لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة والخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، وبناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات جمعية تواصل ليكونوا نواة التغيير للسلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحويل وشراء أرض مهملة في عزبة خيرالله إلي مساحة خضراء لتصبح ملعبا ومساحة آمنة لممارسة الرياضة وتمكين شباب المنطقة لتصبح منفذًا للأطفال والشباب في اسطبل عنتر و عزبة خيرالله، بالإضافة إلي تطوير و اعداد مركز مجتمعي لتقديم خدمات للأطفال وشباب المنطقة يشمل تعليم الإنجليزية و الكمبيوتر والمهارات الحياتية لتأهيل شباب المنطقة لسوق العمل وكذلك تقديم أنشطة ترفيهية وتنمية المواهب و تقديم مهارات القراءة و الكتابة، كما تم تطوير واعداد خطة لتوعية سكان المنطقة باضرار المخدرات وكيفية حماية النشء، بالإضافة إلي اكتشاف ومعالجة حالات الإدمان مجانا، فضلًا عن إعداد مركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات الطبية من تخاطب وعلاج طبيعي لدمجهم في المجتمع ودعم طلاب مدرسة تواصل من خلال أنشطة تعليمية و ثقافية وتقديم الخدمات الصحية و الاجتماعية للأسرة.



كما تم تنفيذ لقاءات جماهيرية لقضايا وعي للتنمية المجتمعية ( الزواج المبكر – ختان الاناث –الوقاية من المخدرات – التربية الإيجابية الاسرية – محو الامية – تمكين اقتصادي- صحة الام و الطفل – النظافة صحة و سلامة - ) ونتج عن ذلك عمل فني متكامل تضمن تلك رسائل وتم تنفيذها من خلال حملة بالوعي مصر بتتغير للافضل في عدد من المحافظات.

وأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج قوافل الخير لبنك الطعام المصري، وذلك لأهالي قري المحافظات الحدودية، وذلك ابتداءً من يوم 17 رمضان الموافق اليوم الأثنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، بهدف الوصول إلي 100 ألف أسرة من أهالي المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة التي لا تتوفر بها الخدمات بشكل كافي ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري لتوصيل غذاء آمن و صحي للمستحقين في جميع محافظات مصر، وذلك ضمن ٨٥٠ ألف كرتونة غذاء و10 ملايين وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك الطعام المصري بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية واللواء أسامة أبو الوفا مستشار رئيس الوزراء والاستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي.



وتشمل قوافل هذا العام محافظات شمال سيناء بواقع 30 ألف حالة، جنوب سيناء 10 ألف حالة، الوادي الجديد 10 ألف حالة، أسوان 30 ألف حالة، البحر الاحمر 10 ألف حالة، ومرسي مطروح 10 ألف حالة.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المجتمع المدني في مصر يشهد الفترة الأخيرة صعودًا كبيرًا بفضل توجيهات القيادة السياسية التي تعي جيدًا دور المجتمع المدني، مشيرة إلي أن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الدولة ودعم المواطنين وتعمل باخلاص، مؤكدة أن كيانات الدولة تدعم بعضها البعض من أجل النهوض بالدولة بكافة قطاعاتها.



وأضافت القباج أن الاعلام ورجال الدين والمتطوعين لهم دور مهم في النهوض بقطاعات الدولة، موجهة الشكر لكل العاملين ببنك الطعام المصري علي مجهوداتهم الكبيرة، كما أن بنك الطعام أول من آمر بالاستثمار في البشر ويمتلك فكرًا اقتصاديًا رائدا ويسعي لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.



واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مهمة الوزارة تسهيل مهمة عمل منظمات المجتمع المدني كي يقوم بدوره علي الوجه الأمثل، وتعزيز اجراءات الحوكمة به والشراكة معه في كافة القطاعات، مؤكدة أن المحافظات الحدودية لها أهمية كبيرة لانها بوابات مصر السياسية والاقتصادية وهذه المحافظات قريبة وان كانت بعيدة ، متوجهة بالشكر لبنك الطعام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وفق دراسات وبحوث علمية، حيث توجد شراكة معه في قياس أثر توزيع المواد الغذائية الشهرية علي الأسر الأولي بالرعاية وعلي الحضانات، بالإضافة إلي تقديمه ٣٥ ألف وجبة تغذية مدرسية.

ومن جانبه وجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الشكر لوزيرة التضامن علي مجهوداتها الكبيرة والتي تعمل بجد واخلاص وتفاني للوطن، مهنئا بنك الطعام وفريق العمل علي مجهوداته الكبيرة، فهو مؤسسة تحمل كل الخير والعطاء من المصريين للمصريين.



ومن جانبه قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري أن الانشطة التي يقوم بها بنك الطعام في إطار تنظيم قوافل الخير تأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تدعم بقوة كافة انشطة البنك وجهوده في توصيل المواد الغذائية اللازمة للمستحقين في المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة التي يصعب الوصول اليها، والتي يقوم بنك الطعام بدعم أهاليها بما يمتلكه من إمكانيات هائلة، وقاعدة بيانات تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية.



وأضاف سرحان، أن المبادرات التي يقوم بها بنك الطعام المصري على مدار شهر رمضان تعتبر من أهم أنشطة البنك طوال العام، لتشمل توزيع كرتونة "فرحة رمضان" ل مليون أسرة مصرية من الفئات المستحقة على مدار الشهر، حيث ضاعف البنك نشاطه من 500 ألف أسرة فى بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى 10 ملايين وجبة إفطار وسحور، لتتم التوزيعات بمحافظات مصر المختلفة وقد تم بالفعل البدء في تحضيرات الشهر الكريم منذ الشهر الماضي حيث يعمل مصنع بنك الطعام المصري على قدم وساق وينتج 15 ألف كرتونة مواد غذائية يوميا.



وأشار إلى حجم الجهود التي يبذلها بنك الطعام من خلال امتلاكه لقاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ما يقرب من مليون فرد على مستوى الجمهورية، ويعمل بنك الطعام المصرى على توفير غذاء أمن و صحي لهم بمساعدة أكثر من40 ألف متطوع، وبالتعاون مع الجمعيات الاهلية بمختلف المحافظات والتي يصل عددها إلى 6 ألاف جمعية تقدم الخدمات الخيرية والتكافلية للمجتمع.



يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد شاركت العام الماضي بنك الطعام المصري فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة إتمام توزيعات شهر رمضان الكريم في كافة أنحاء الجمهورية بعد إطلاق شاحنات المواد الغذائية الخاصة بحملة “إفطار صائم”، وأكدت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وقتها عن اعتزازها بالمجتمع الأهلي باعتباره شريكا اساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي