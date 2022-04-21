نائب: الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي لتوفير السلع الاستراتيجية أثبتت دقتها

أثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، على الخطوات الفاعلة التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السبيل لتحقيق معدل آمن من توافر السلع الإستراتيجية، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي ملف ينال اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية.

وقال عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له إن الدولة اتخذت إجراءات كبيرة لدعم محصول القمح من خلال حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، ناهيك عن وجود إستراتيجية حكومية تستهدف توفير السلع الغذائية تشمل ضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ولمواجهة حالة الجشع التي يمارسها بعض التجار.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، بالقول: إن الرؤية الإستراتيجية للرئيس السيسي فيما يخص المشروعات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية، أثبتت دقتها خاصة فيما يتعلق بمشروع المليون ونصف مليون فدان وإحياء مشروع توشكى الذي توقف لسنوات طويلة ناهيك عن مشروع إنشاء الصوامع الذي ساهم في زيادة السعة التخزينية بنحو 3.4 مليون طن في 2021.

وتابع: إن مساحة القمح المنزرعة بلغت نحو 3.65 مليون فدان في 2021 - 2022 بزيادة 450 ألف فدان، خطوة هائلة، وسعداء بأن تكون مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الدواجن الحية، فيما يبلغ احتياطي السكر يغطي نحو 6 أشهر، كما أن احتياطي القمح يصل إلى شهر يناير المقبل، ولدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز والاحتياطي يكفي 6 أشهر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية فجر اليوم الخميس لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.