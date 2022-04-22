أخبار التعليم|أولياء أمور عن منع الكتب في لجان الثانوية العامة: "أجّلوا القرار للسنة الجاية".. وخبير: الطلاب لا يفهمون امتحان الأوبن بوك.. غدا بداية ذروة زخات شهب القيثارة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير تعليم: لا يمكن الاستغناء عن الأسئلة المقالية بالثانوية العامة

قال الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه متحفظ على عدم وجود اسئلة مقالية داخل اختبارات الثانوية العامة واصرار الوزارة علي عدم وجود اسئلة مقالية مثل ما طبق علي الصفين الاول والثاني الثانوي، لأن الامتحان يعد ميزانا لقياس الدرجة التحصيلية لطالب الثانوية العامة، حتي يتمكن الطالب من كتابة قدراته التعبيرية في سياق فهمة للمادة التعليمية.

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط بتكلفة 5 ملايين و49 ألف جنيه على مساحة 1700 متر؛ تخليدًا لاسم محافظ أسيوط الأسبق اللواء نبيل العزبي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

رئيس جامعة أسيوط يعلن أسماء الفائزين بمنحة التدريب بلويز فيل الأمريكية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن أسماء الطلاب الفائزين بمنح تدريبية فى الصيف بجامعة لويز فيل الأمريكية، مشيراً إلى أنه فاز بالمنح 3 طلاب هم الطالبة راندا عادل عبد العزيز ، والطالب الحسن محمد كامل الطالبان بالمستوى الثالث ببرنامج نظم المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات ، والطالبة مريم عصمت إيليا اندرواس الطالبة بالمستوى الأول بكلية الهندسة .

تعزيز قيم المواطنة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة النشاط الثقافي والفني وبالتعاون مع الإدارة العامة للمدن الجامعية، ندوة بعنوان "تعزيز قيم المواطنة في مواجهة الفكر المتطرف" برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أولياء أمور عن منع الكتب في لجان الثانوية العامة:"أجّلوا القرار للسنة الجاية"

أعلن ائتلاف اولياء امور مصر أن هناك حالة من القلق والتوتر الشديد أصابت طلاب الثانوية العامة 2022 واولياء امورهم ، من قرار منع اصطحاب الكتاب و التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

هتشوفها بعينك.. غدا بداية ذروة زخات شهب القيثارة

تشهد سماء مصر على مدار اليومين القادمين، زخات شهب القيثارة وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

جامعة حلوان تأكد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين

أكد الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، علي ضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين، فى ظل اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة.

ائتلاف نافذة على التعليم: منع الكتب في لجان الثانوية سيوقف الغش المقنن

استمرارا لمتابعة ردود الافعال حول قرارات امتحانات الثانوية العامة 2022 التي اعلنها مساء امس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي تابعه الجمع ، رصد موقع صدى البلد وجود من يؤيد قرارات الوزير ، رغم موجة الاعتراضات التي غطت وسائل التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية.

ورق أبيض..ائتلاف نافذة على التعليم يقترح حلا لأزمة الشطب في البابل شيت

أكد مجدي مدحت مؤسس إئتلاف نافذة على التعليم ، أن لديه مقترحا لحل أزمة الشطب في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة ، والتي حدثت العام الماضي نتيجة لتوتر الطلاب أثناء الإجابة ، مما أربك عمل أجهزة التصحيح الإلكتروني .

خبير تربوي: طلاب الثانوية العامة 2022 يفهمون امتحان الأوبن بوك بشكل خطأ

علق الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن منع طلاب الثانوية العامة 2022 من اصطحاب الكتب المدرسية أو التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.