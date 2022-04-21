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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد الأحمر: مرتضى منصور سر انتصارات الزمالك في اليد منذ 2015

صدى البلد

أبدى أحمد الأحمر  لاعب فريق كرة اليد بالزمالك وأسطورة كرة اليد المصرية سعادته بالمشاركة في احتفالية القلعة البيضاء وتواجد الجماهير العظيمة اليوم للاحتفال بفوز الفرق الجماعية ببطولات الدوري.

وقال أحمد الأحمر خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية المقامة حالياً بنادي الزمالك: "أشكر المستشار مرتضى منصور على دعمه لنا منذ عام 2015 فهو الذي نجح في عودة نجوم الفريق ليحقق اليد العديد من البطولات خلال الفترة الماضية".

أضاف أحمد الأحمر: "أشكر المستشار مرتضى منصور على مجهوده معنا ومجلس الإدارة على الدعم المستمر".

وتوج الفريق الأول بنادي الزمالك ببطولة دوري اليد للموسم الحالي 2021-2022 بعد الفوز على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة.

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