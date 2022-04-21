مكافأة للعاملين .. أشرف صبحي يشهد ختام مهرجان الرياضة للجميع بنادي المنصورة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام مهرجان الرياضة للجميع بنادي المنصورة الرياضي، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذي نظمه الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضة (الاداراة العامة الاتحادات النوعية)، والتي تم تنفيذه علي مدار يومي (١٩ ، ٢٠) ابريل، لمراكز شباب حياة كريمة بمحافظة الدقهلية وهي مراكز شباب (الأحمدية، الحصص، الشناوي، الضهرية، العوضية، سلكا، بساط كريم الدين،رأس الخليج، كفرا الأطرش، كفر الدبوسي، كفر الشيخ عطيه، بدواي).

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن نادى المنصورة الرياضى من الأندية الجماهيرية التي لها تاريخ كبير في كرة القدم، وان الوزارة تسعى لتطويره كافة الأندية الشعبية المماثلة له، مشيداً بالطفرة الإنشائية داخل النادي ومستوي الاداء التنفيذي للعاملين بالنادي، حيث قرر صرف مكافاة للعاملين بالنادي مساندة من الوزارة للنادي.

وخلال تواجده بنادي المنصورة الرياضي، افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير مدخل النادى والبوابة الرئيسية بعد التجديد، ثم تفقد المبني الإجتماعى، وحمام السباحة النصف اوليمبى، ثم تفقد الملعب الخماسي المنجل، والملعب المتعدد، وملعب التنس الأرضى ، وحلبة الملاكمة بعد التجديد، وصالة الجيم والمنازلات بالنادى بعد التجديد بأحدث الأجهزة الرياضية.

واستمع"صبحي" لعرض من مجلس ادارة نادي المنصورة عن حجم الإنجازات التي قام بها مجلس الادارة، وخطة ورؤية المجلس المستقبلية لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

حضر حفل ختام مهرجان الرياضة للجميع العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عماد البناني رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، علاء الشربينى مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، محمود عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للاتحادات النوعية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.