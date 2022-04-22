لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر للحديث عن الأوضاع في مصر بمنتهى الصراحة، مضيفا " الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011 ".

وأضاف الرئيس السيسي في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية بـ توشكى وبدء حصاد موسم القمح: "كلنا شاركنا في الإصلاح الاقتصادي.. وهل أنا في يوم من الأيام في حديثي معكم كنت مجاملا أو حاجبا لمعلومة أو الواقع.. أم كنت صريح ومباشر".

التحديات كبيرة

وتابع السيسي: "قلت إن التحديات في مصر كانت أكبر من أي رئيس وحكومة، لكن مش أكبر من الشعب المصري".

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