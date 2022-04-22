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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر للحديث عن الأوضاع في مصر بمنتهى الصراحة، مضيفا " الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011  ".

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وأضاف الرئيس السيسي في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية بـ توشكى وبدء حصاد موسم القمح: "كلنا شاركنا في الإصلاح الاقتصادي.. وهل أنا في يوم من الأيام في حديثي معكم كنت مجاملا أو حاجبا لمعلومة أو الواقع.. أم  كنت صريح ومباشر".

التحديات كبيرة

وتابع السيسي: "قلت إن التحديات في مصر كانت أكبر من أي رئيس وحكومة، لكن مش أكبر من الشعب المصري".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الرئيس السيسي .. تابع الفيديو جراف التالي:

السيسي الرأي العام الأزمة الاقتصادية عام 2011 توشكى

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