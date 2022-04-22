أخبار التكنولوجيا|هاتف هواوي nova Y70 Plus ينطلق ببطارية ضخمة.. ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Huawei nova Y70



كشفت شركة “هواوي” Huawei الصينية، بشكل غير رسمي عن مواصفات هاتفها الجديد، القادم ضمن سلسلة الفئة المتوسطة الشهيرة “نوفا”، والذي سينطلق تحت اسم بمواصفات رائعة Huawei nova Y70 Plus.

تتضمن مكونات أجهزة اللاب توب ما يسمى وحدة المعالجة المركزية CPU، والتي من شأنها أن تجعل جهازك الكمبيوتر سريعا، وتتكون المعالجات أكثر من نواة لمعالجة مجموعة من المهام فى وقت واحد بدون أى مشكلة.

أصدرت شركة آبل، 35 إيموجي جديد مثل "رجل حامل"، إضافة إلى رموز أخرى “محايدة جنسيا” ما أثار الجدل على تويتر واندلاع حملات ضد آبل واتهامها أنها تقوم بازدراء أصحاب الأوزان الكبيرة.

قالت شركة ميتا Meta، المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp، إنها ستقوم بتأجيل إطلاق ميزة مجتمعات واتساب WhatsApp Communities، في البرازيل كجزء من خطتها لمعالجة انتشار المعلومات المضللة بالدولة قبل بدأ الانتخابات الرئاسية.

أضافت شركة ون بلس، هاتف جديد قوي هو الأول من نوعه في سلسلة Ace الجديدة، والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والإمكانيات يعد أبرزها شحن سريع بقوة 150 وات.

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

يعمل تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة، من شأنها أن تتيح للمستخدمين إخفاء مؤشر حالة مهم من جهات اتصال معينة، لاسيما التابعة لبعض الأشخاص المزعجين أو الغرباء.