عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي للسفير المصري بالمغرب..صور

صدى البلد

لبى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، دعوة السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب على حفل إفطار، بحضور كل من الدكتور محمد شوقي وحسام غالي، عضوي مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة، وعدد من الرموز المصرية المتواجدة في المغرب الشقيق.

ختام دورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم

«ثقوا بأنفسكم.. قادرون على التأهل».. رسالة موسيماني للاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء

وعقب الإفطار والحوار الودي للغاية قام محمود الخطيب بإهداء درع وعلم الأهلي للسفير المصري، والتأكيد على الدور المهم للسفارة المصرية في دعم ومساندة بعثة الأهلي قبل المباراة المرتقبة غدا الجمعة أمام الرجاء المغربي الشقيق، في إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا.  

ووجه محمود الخطيب الشكر للسفير المصري للدور الكبير الذي قامت به السفارة المصرية قبل قدوم البعثة إلى المغرب، وحرصها على التواجد مع البعثة بصفة دائمة. 
  

الأهلي : خير سفير للكرة المصرية


ووجه السفير المصري الشكر لمحمود الخطيب على تلبية الدعوة، مشيرا إلى أن الأهلي بطل إفريقيا يعد خير سفير للكرة المصرية، ووجوده في المغرب يمثل سعادة كبيرة للجالية المصرية.

وتمنى السفير المصري التوفيق للأهلي في مباراة الغد أمام شقيقه الرجاء، وأن تعبر المباراة عن العلاقات الوطيدة بين الناديين، وتعكس الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

 

IMG-20220421-WA0026-6261d46fae9f6
IMG-20220421-WA0026-6261d46fae9f6
IMG-20220421-WA0027-6261d46e86720
IMG-20220421-WA0027-6261d46e86720
IMG-20220421-WA0028-6261d46ecde8a
IMG-20220421-WA0028-6261d46ecde8a
الأهلى الخطيب وعلم الأهلي محمود الخطيب محمد شوقي حسام غالي سمير عدلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

أخبار مفرحة|"حقوق إنسان النواب" : عفو رئاسي عن مجموعة من الشباب المحبوسين

ترشيحاتنا

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

صلاة التسابيح.. 6 منح ربانية في أدائها خلال بالعشر الأواخر من رمضان

شطة عن إعادة مباراة مصر والسنغال: «مستحيل»

بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين في اليوم 21 رمضان

تتقدم بخالص التعازي.. مصر تستنكر وتدين التفجيرات الإرهابية في كابول بأفغنستان

ملك الأردن: أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها لوقف التصعيد في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ