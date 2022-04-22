الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي للسفير المصري بالمغرب..صور

لبى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، دعوة السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب على حفل إفطار، بحضور كل من الدكتور محمد شوقي وحسام غالي، عضوي مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة، وعدد من الرموز المصرية المتواجدة في المغرب الشقيق.

وعقب الإفطار والحوار الودي للغاية قام محمود الخطيب بإهداء درع وعلم الأهلي للسفير المصري، والتأكيد على الدور المهم للسفارة المصرية في دعم ومساندة بعثة الأهلي قبل المباراة المرتقبة غدا الجمعة أمام الرجاء المغربي الشقيق، في إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا.

ووجه محمود الخطيب الشكر للسفير المصري للدور الكبير الذي قامت به السفارة المصرية قبل قدوم البعثة إلى المغرب، وحرصها على التواجد مع البعثة بصفة دائمة.



الأهلي : خير سفير للكرة المصرية



ووجه السفير المصري الشكر لمحمود الخطيب على تلبية الدعوة، مشيرا إلى أن الأهلي بطل إفريقيا يعد خير سفير للكرة المصرية، ووجوده في المغرب يمثل سعادة كبيرة للجالية المصرية.

وتمنى السفير المصري التوفيق للأهلي في مباراة الغد أمام شقيقه الرجاء، وأن تعبر المباراة عن العلاقات الوطيدة بين الناديين، وتعكس الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

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