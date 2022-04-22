نجوى فؤاد: أتنصب عليا في عربية.. فيديو

قالت الفنانة نجوي فؤاد إن المطرب عمر كمال له مستقبل كبير في عالم الغناء، مشيرة إلى أن صوته مقارب من صوت المطرب محمد فؤاد ولكن علي شيء أجدد.

واضافت «فؤاد» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائية، أنها لديها صديقة عزيزة عليها كانت أميرة ورفضت ذكر أسمها، قامت تلك الأميرة بدعوتها لنجوي فؤاد والمطرب أحمد عدويه لحضور حفل عيد ميلاد أبنها وذهبت بالفعل وبعد الانتهاء من الحفل أعطت الأميرة سيارة هدية من ماركة مرسيدس لنجوي فؤاد.

وتابعت الفنانة نجوي فؤاد أنها في ذلك الوقت كانت متزوجة من شخص لبناني وقال لها بدلا من دفع جمارك للسيارة حتي تستطيع ترخيصها مصري تستطيع عمل تريبتك وهذا يعني أن تخرج السيارة مرة كل عام من مصر وعودتها مرة أخري دون دفع جمارك بمبالغ كبيرة لها وبالفعل قامت بتسجيل عقد السيارة باسمه ومن ثم أخذ السيارة إلي لبنان ولم يردها لها مرة أخرى.

وأشارت إلى أن عندما قاموا باستدعائها في فيلم حلاوة روح لم تتفق علي أجر مع المنتج محمد السبكي وبعد الانتهاء من الفيلم وحتي الأن لم تتقاضي أي أجر.