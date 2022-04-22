ضبط مزرعة دواجن وبداخلها 8310 كيلو أسماك غير صالحة في المنوفية

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية بالتعاون مع إدارة الضبط القضائي بإدارة مراقبة الاغذية بمركز تلا من ضبط مزرعه للدواجن استخدمت لتصنيع كميات هائله من الاسماك المملحه واسماك الرنجه داخل الحيز الزراعى بأقصى شرق مركز تلا .

تراست اللجنة الدكتورة ايرينى عطيه اسكندر مدير الاداره الصحيه بتلا وبوجود قوه امنيه من مركز شرطه تلا، وتم ضبط 16 الف بيان تجارى يحمل علامات تجاريه وعناوين واسماء شركات رنجه مزيفه ، واحد شيكاره صودا كاويه زنه 50كيلو جرام داخل خامات الانتاج ، ختم صلاحيات للتلاعب بتواريخ انتاج الاسماك .

كما تم ضبط 8310 كيلو اسماك هارنج مملح غير مطابقه للمواصفات وغير صالحه للاستهلاك الادمى ظاهريا ، 6 اطنان ملح فاسد ظاهريا وقد تم اتخاذ الاجراءت الجنائيه والتحفظ على المضبوطات.