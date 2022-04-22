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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحصد المركز الأول في الشعر العامي بمهرجان «إبداع 10»

صدى البلد

حصلت الطالبة هاجر فايد بكلية التمريض بجامعة طنطا على المركز الأول فى الشعر العامي على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مهرجان إبداع فى نسخته العاشرة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات وهي المجالات الأدبية والمجال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية.

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وقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، التهنئة لكافة الطلاب المشاركين في المهرجان لحرصهم على تحقيق مشاركة متميزة ومراكز متقدمة لرفع اسم جامعتهم عالياً، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي والتقدم.

وأكد د. ذكي حرص إدارة الجامعة على توفير وتهيئة الأجواء المناسبة والتى تحفز الطلاب لتحقيق أعلى درجات التميز بين أقرانهم من طلاب الجامعات الأخرى.

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وأشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص الجامعة على دفع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بشتى مجالاتها لدورها الهام في ثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وغرس روح التنافس وتنمية قيم التفوق والإبداع لديهم.

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وأشاد نائب رئيس الجامعة بما يشهده مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة من حراك متميز، موجهاً الشكر للدكتور مجدى وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد محمد عبد الرحمن اخصائى النشاط ، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافى.

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