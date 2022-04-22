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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال ندوة بمعرض فيصل العاشر للكتاب: "المراقبة من أعظم دروس شهر رمضان"

صدى البلد

احتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي عقدت مساء الخميس ندوة، بمعرض فيصل العاشر للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل، بعنوان: "المراقبة وأثرها في استقامة المجتمع" مع د.رمضان محمد عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، وأدارها مروان حماد.

وخلال كلمته قال الدكتور رمضان عبد الرازق: المراقبة من الله وحين يستشعر الإنسان أن الله يراه في كل وقت وكل مكان فهذا ينتج أعظم سلوك أخلاقي.


وأضاف: الله هو من يراقبك "وكان الله على كل شيء رقيب"، والملائكة تراقب، وسيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والأرض تراقبك، إذ أوضح فضيلة الشيخ رمضان أن من يخرج من بيته سعيا للرزق فهو مجاهد في سبيل الله وتشهد الأرض على كل إنسان، كما تأتى المراقبة من الجوارح وهي كل جزء من أجزاء جسم الإنسان.

وأضاف: المراقبة من أعظم دروس شهر رمضان فالامتناع عن الأكل والشرب وانت لا يراك أحد تلك هي المراقبة، وينبغي أن تستمر المراقبة في باقي الشهور. وأعظم ما نتقن به العمل هو المراقبة.

ودارت أسئلة الجمهور حول ليلة القدر وقال فضيلة الشيخ أن نستشعر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
وعن توزيع لحم ذبيحة النذر قال إنها بالكامل للفقراء، وعن الفرق بين الفقير والمسكين أوضح فضيلته أن الفقير هو من ليس له مورد رزق أو دخل، وأما المسكين فهو من له دخل ولكنه لا يكفيه.

فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب هيئة الكتاب الازهر الشريف معرض فيصل الدولي للكتاب الثقافة العالم

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