ملخص الحلقة 20 من أبرز مسلسلات رمضان

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٠ من مسلسل رمضان ٢٠٢٢ العديد من التفاصيل المشوقة، نستعرض لكم ملخص أبرزها من خلال التقرير التالي:

مسلسل المشوار

شهدت الحلقة 20 من مسلسل المشوار الحلقة؛ محاولة ماهر الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، بيع القطع الأثرية التي وجدها في الحقيبة، وفي نفس الوقت يواصل الهروب من الرجال الذين يريدون الشنطة الموجودة معه.



مسلسل توبة:

شهدت الحلقة 20من مسلسل توبة قيام إبراهيم شقيق توبة بشراء محل والد صبا مبارك خلال المزاد .

بعدها تقوم صبا مبارك بقطيعة توبة بعد ان أخبرها شقيقه ابراهيم ان والدها تعمد توبة ان يظهره بوجه سئ مؤكدا ان كلام توبة ليس صحيحا .

بعدها يطلب إبراهيم الدباح من إحسان ( صبا مبارك ) ان تعمل معه في المحل ولا تنزع صورة والده من المحل.

دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل “دنيا تانية” العديد من التفاصيل المشوقة.

قام فراس سعيد طليق دنيا، بتلفيق قضية لـ “بدر” بمساعدة أحمد عزمي، حيث طلب منه وضع دهب داخل المحل الخاص به وابلغ الشرطة، وهذا الدهب كان قد تم سرقته من شقة دنيا.

وعند القبض على بدر واثناء عرضه عليها في النيابة دافعت دنيا عنه مشيرة إلى انها رأت السارق يومها وانه كان يضع وشم.

بينما قام بدر بالاتصال بشخص يدعى “البلدوزر” لكي يُحبس مكانه مقابل مال ليكتشف انه السارق الحقيقي، وان طليق دنيا هو الذي جعله يسرق الدهب من شقتها.

وطلبت ليلى علوي، من ولاء الشريف ان تزورها في المنزل باستمرار لتحسن حالة ابنها النفسية.



مسلسل المداح



شهدت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" حرص سيدة الأعمال ملك سليمان، التى تتقمصها شخصية الجنية مليكة وتجسدها سهر الصايغ، على تدبير عدة خطط للسيطرة على الأرض الزراعية التى يملكها صابر المداح "حمادة هلال" فى محافظة الفيوم، والتى قامت بحرق محصولها من قبل.

تجتمع ملك سليمان، برحاب "هبة مجدي" وأبوالخير "كمال أبورية"، وتخبرهما بأنها تريد السيطرة على أرض حمادة هلال من أجل بناء وتشييد مشروعها مهما كلفها الأمر، وتهدد سهر الصايغ رحاب بطردها من الشركة مقابل إقناع حمادة هلال ببيع أرضه لها أو الدخول معها فى شراكة من أجل تأسيس مشروعها، ولكن صابر يرفض عرض سيدة الأعمال ملك.. فماذا تخبئ أرض حمادة هلال من أجل استماتة الجنية ملك عليها؟

مكائد الجنية سهر الصايغ ضد أسرة حمادة هلال لاتزال موجودة، حيث تحاول السيطرة بشتى الطرق على حسن "خالد سرحان" بعد إقناعه أنه أصبح ولى من أولياء الله الصالحين ومعالج روحاني يسير على خطى شقيقه صابر المداح وصاحب الكرامات ويساعد فى شفاء المرضى.

وتختتم الحلقة بمواجهة ساخنة بين الشيخ عبدالرحمن "أحمد عبدالعزيز"، وبين أبو الخير "كمال أبو رية" والذى يقوم فيها الأخير بتحذير الشيخ عبدالرحمن من الاقتراب من الجنية مليكة أو التحدث عنها، وأنه فى حالة عدم الابتعاد عنها ستحدث له العديد من الكوارث.

مكتوب عليا

بدأت الحلقة 20 من مسلسل "مكتوب عليا" باكتشاف روقه "أيتن عامر" أن سلمى "هنادي مهنا" حامل، ثم ذهب جلجل مع سلمى إلى دكتور النساء والتوليد، في حين لا تزال مكتوبا على يده كلمة (الفرصة الأخيرة) والتي لم يتمكن من فك شفرتها حتى الأن، ثم يطلب بدوي "عمرو عبدالجليل" من جلجل أن يذهب له، ويستمر بدوي في جذب جلجل لأعمال الشر ويوافق ويوقع معه على عقود بها فساد.

يصحو جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة (يوم سعيد) فيبتهج جلجل من الفرحة، ثم يخرج ليركب سيارته التي تتعطل به في الصحراء، فيضطر لركوب تاكسي ويترك السيارة في الشارع، ويتورط جلجل في معاكسة فتاة في الشارع بسبب السائق الذي يتركه ويهرب، ثم يذهب جلجل لمحل موبايلات لحل مشكلة هاتفه الذي سقط خلال الخناقة، ويذهب لسحب أموال من ماكينة فتسحب الفيزا ولا تعيدها، ثم يذهب جلجل لحماه والد سلمى ويحكي له تفاصيل كثيرة لأنه متأكد من عدم كشف هذه التفاصيل لكونه مصاب بالشلل وفقدان النطق.

يصحو جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (احذر الكيسه السمرا) و (المصلحة مع مي لأ)، وفجأة يجد سلمى بجانبه تنظر له نظرات غريبة ومريبة، فيسألها ما الأمر فتتركه ولا ترد عليه، ثم تتحدث بانفعال عن سبب عدم قبول أسرته لزواجهما حتى الآن، ويقوم بدوي بالتخطيط مجددا للغدر بجلجل، الذي يعود لمنزل أسرته وزوجته الثانية روقه التي تعامله معاملة قاسيه جدا، ثم يجد طفلة تدعى "مي" ابنة الشغالة، فيظن أنها هي المقصودة بالكلمة المكتوبة على يده.

يذهب بدوي ومعه زوج شقيقته الأول للقاء مي "سامية الطرابلسي" ضيف شرف الحلقة، في حين يذهب جلجل إلى الشركة للحصول على أموال فلا يجد في الشركة أي اموال ويعرف أن بدوي جمع كل الأموال لإجراء صفقة جديدة، وخلال اجتماع بدوي مع "مي" يدخل جلجل فجأة منفعلا بسبب عدم وجود أموال في الشركة، فيعرف جلجل أن اسمها "مي" فيبلغ بدوي أن الصفقة لن تتم معها، فتدخل مي في صدام مع جلجل لتوقيع الصفقة، وفي نهاية الحلقة تذهب سلمى إلى منزل أسرة جلجل.

سوتس بالعربي

كشفت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل سوتس بالعربي عن عثور المحامي آدم منصور (أحمد داود) بالصدفة على جهاز التسجيل الخاص بقدري (محمد شاهين) على مكتب ليلى (تارا عماد)، والذي استخدمه قدري في التجسس على نقاشاته مع زين ثابت (آسر ياسين)، وبذلك اكتشف آدم سبب تغيّر قدري المفاجئ معه.

ونجح آدم في المساهمة في حل قضية رهان على مصنع بين اثنين من رجال الأعمال، حيث خسر أحدهما مصنعه لصالح الآخر في أحد الرهانات وهو في غير وعيه، ليلجأ آدم وزين إلى طريقة مبتكرة لحل القضية وهي مباراة كرة قدم بين فريق المحامين بالمكتب وبين فريق رجل الأعمال الآخر، وسجل آدم عدة أهاداف ليفوز الفريق بالمباراة وبذلك عاد المصنع إلى صاحبه الحقيقي.

فاتن أمل حربي

شهدت احداث الحلقة الـ 20 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

استعادت الفنانة نيللي كريم، حقيبة المليون جنية حيث اتصلت بها السيدة المجهولة قائلة:" افتحي الباب هتلاقي شنطة الفلوس والمرادي حافظي عليها".

وكشفت الاحداث ان الذي سرق الشنطة من شريف سلامة، هو ابن عمه بعدما سرقها شريف من شقة نيللي كريم.

كما أعاد شريف سلامة، العفش لنيللي ولكن ليس على حالته السليمة، ولم يعيد كل المنقولات لها بشكل صحيح.

ونجحت ابنتي نيللي، في الامتحانات وقام محمد التاجي، بعمل حفلة من اجلهما، واحتفلوا جميعاً.

“فاتن أمل حربي” بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

الكبير اوي

شهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.

استخدمت مربوحة حيلة ضد الكبير بمساعدة سامنتا حيث وعدته انها سوف تنفذ كل اوامره في حالة الافراج عنها، وبالفعل أفرج عنها الكبير.

وأكتشف الكبير أن مربوحة تخدعه وانها اخذت كل ملابسه وتركت له ملابس لونها بينك، فأضطر ان يلبسها ووجد كل اهالي المزاريطة يرتدون نفس الملابس وذلك من أجل المساواة بين الرجل والمرأة.

كما قامت مربوحة وسامنتا بالظهور على قناة هدرس للمطالبة بحقوقهن وان يكون لهم الحق في دخول مركز الشباب.

استجاب الكبير في نهاية الامر لمطالبهن، وخصص يوم للسيدات في الأسبوع لدخول مركز الشباب.

الاختيار 3

شهدت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، تدبير مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان مظاهرات أمام مشيخة الأزهر تطالب بسقوط شيخ الأزهر بعد ترويجهم شائعات وأقاويل مغلوطة حول شيوخ الإسلام والقامات الدينية أثناء تولي محمد مرسي حكم البلاد.

وحرض خيرت الشاطر محمد مرسي على زيارة طلاب الأزهر المسممين، وطلب منه مساعدته لتنفيذ مخطط الإخوان في زعزعة ثقة الطلاب والشعب في القيادات الوطنية.

وزات دنيا المصري لمعكسر الأمن المركزي بالاتفاق مع المخابرات بقيادة العقيد مصطفى الذي يلعب دوره “أحمد السقا”.

طلب القيادي الإرهابي “أبو عياش” من إسراء زيارة معسكر الأمن المركزي وإمدادهم بكل المعلومات التي شهدتها داخله، اختبارا لها على ولائها إليه.

كما خطوات انطلاق حملة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية، لتجميع توقيعات بالملايين لوقف خطوات الإخوان قبل تدمير البلاد، بعد زيادة التظاهرات.

وأذيع لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، واللواء محمد محمد حجازي للحديث حول علاقة مصر بما يحدث حولها في الدول الشقيقة.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر لا يمكن تتورط في أي محاولات لتغير أنظمة أو لتصدير ثورة، مشددا على أن محمد مرسي يجب أن يقف معهم على كل الخطوات والمعلومات حول ما يحدث في البلدان المحيطة بمصر.

ووصف الرئيس السيسي الموقف العام في مصر والبلدان المحيطة أنذاك بأنه خطير جدا، مشددا على أن علاقة مصر بكل الدول الشقيقة يجب أن تكون متوازنة.

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر لا تتدخل في أمور دول شقيقة أو صراعات داخلية، وأن واجب القوات المسلحة فقط تقديم تقديرات للموقف العام وإبقاء الأعين يقظة على ما يحدث في العالم كله، مشيرا إلى أن أي حل للمشاكل يجب أن يكون العلاج من جذورها.

كما شهدت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، إذاعة تسجيل جديد لمحمد مرسي وخيرت الشاطر أثناء حديثهما عن عصام سلطان، وقال خيرت الشاطر إنه شخص غير عاقل وتصرفاته لا تليق.

وأكد خيرت الشاطر على أن عصام سلطان كان يتلق رشاوي في مكتب المحاماة الذي كان يمتلكه، فيما قال محمد مرسي إنه كان يتلقى أموالا من إيران، وأظهر له إيصالات تثبت حصوله على هذه الأموال.

شغل في العالى

شهد مسلسل شغل فى العالى الحلقة 20 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تخطط فيفى عبده للخلاص من زوجها الدكتور سفيان وذلك بمساعدة شيرين رضا والتى توقعه فى فخ الخيانة حتى تتمكن فيفى عبده من طلب الطلاق.

كما يقرران كل من فيفى عبده وشيرين رضا النصب على أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق.

ويشك الضابط أحمد عبد الله محمود فى كل من فيفى عبده وشيرين رضا حيث يكلم احد بمراقبتهما بسبب افعالهما غير الطبيعية.

وجوه

شهد مسلسل وجوه حكاية ميتا فيرس الحلقة 5 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تستفيق فريدة “حنان مطاوع” من الغيبوبة التى استمرت 3 سنوات بعد تعرضها الى حادث بسيارتها.

وبرغم من استفاقة فريدة الا انها خرجت من الحادث مصابة بشلل نتيجة اصابة النخاع الشكوكى أثناء الحادث وتعرف فريدة ان حصتها فى المنتجع الذى شارك فيه تقلصت بعد ان حجز البنك عليه بسبب القرض الذى حصلت عليه من قبل.

كما تعرف فريدة من شقيقتها ان والدتها توفيت بعد ثلاث أسابيع من دخولها المستشفى حيث كانت مصابة بمرض السرطان.

بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 20 تطورا جديدا في الأحداث حيث يخرج سيف "محمد مهران" من منزله ويتوجه إلى ناصر "إيهاب فهمي" بالمكتبة، ويخبره بحبه له، وأن والدته فلك وفاء عامر شر، وأنه رأها تقتل عصفورة.

بينما يعترف إيهاب فهمى بأن منزله وبيت الشدة هما بؤرة وجود الجن في درب نباه بسبب انشائهما علي مقبرة.