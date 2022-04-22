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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا تانية الحلقة 20 .. فراس سعيد يلفق قضية لـ بدر

دنيا تانية
دنيا تانية

شهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل “دنيا تانية” العديد من التفاصيل المشوقة.

 

قام فراس سعيد طليق دنيا، بتلفيق قضية لـ “بدر” بمساعدة أحمد عزمي، حيث طلب منه وضع دهب داخل المحل الخاص به وابلغ الشرطة، وهذا الدهب كان قد تم سرقته من شقة دنيا.

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وعند القبض على بدر واثناء عرضه عليها في النيابة دافعت دنيا عنه مشيرة إلى انها رأت السارق يومها وانه كان يضع وشم.

 

بينما قام بدر بالاتصال بشخص يدعى “البلدوزر” لكي يُحبس مكانه مقابل مال ليكتشف انه السارق الحقيقي، وان طليق دنيا هو الذي جعله يسرق الدهب من شقتها.

 

وطلبت ليلى علوي، من ولاء الشريف ان تزورها في المنزل باستمرار لتحسن حالة ابنها النفسية.

 

دنيا تانية فراس سعيد دنيا بدر أحمد عزمي

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