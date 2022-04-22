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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشت في دور رشدي أباظة.. رانيا فريد شوقي تمزح مع المتابعين.. فيديو

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رانيا فريد شوقي في الفيديو وهي تلعب أحد الألعاب الثقيلة، وعلقت مازحة: “ههههه عشت في دور رشدي اباظة في فيلم تمر حنه طبعاااا رشدي اباظة يكسب #رانيا_فريد_شوقي #رشدي_اباظه#تمر_حنه#ليالي_رمضان”.

لقاء سويدان برفقة رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

رانيا فريد شوقي: انتهيت من الحلم وسعيدة بردود الأفعال على أبو العروسة3

يذكر أنه أكدت النجمة رانيا فريد شوقي  في تصريح خاص لصدى البلد عن  انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل الحلم .

وقالت رانيا فريد شوقي :" انتهيت منذ يومين من جميع مشاهدي في مسلسل الحلم ؛ والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ".


من جانب آخر أعربت رانيا فريد شوقي عن سعادتها بردود الأفعال عن الحلقات الأولي من الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسة مؤكدة أن المسلسل حقق نجاحا ملحوظا.
وتشارك في مسلسل الحلم النجمة صابرين ورانيا فريد شوقي ومن إخراج حسني صالح .

الفنانة رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي رشدي أباظة فيلم تمر حنه مسلسل ابو العروسة

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