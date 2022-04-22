براكين ونيازك وسموم ولا هواء.. إيلون ماسك يوضح مصير الراغبين العيش على المريخ

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، التي تخطط لإرسال رحلات مأهولة للمريخ وبناء مستعمرات به، إن الحياة على سطح هذا الكوكب ستكون صعبة وخطرة على المستعمرين الأوائل وستحتاج إلى كثير من العمل الشاق من قبلهم.





وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال ماسك في حديث مع كريس أندرسون، مؤسس وصاحب مؤتمرات تيد العالمية، التي تهدف لنشر الأفكار التكنولوجية الجديدة والمتميزة، إن «ضعاف القلوب» لن يتحملوا ظروف الحياة على المريخ في البداية، وإن «المستعمرين الأوائل الذين سيصلون إلى الكوكب يجب أن يكونوا أقوياء بما فيه الكفاية».



وأضاف ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، أن الحياة «ستكون خطرة، وصعبة، وشاقة للزوار الأوائل، وستستلزم الكثير من العمل الشاق من قبلهم».





ويبلغ متوسط درجة حرارة سطح المريخ - 80 درجة فهرنهايت، ولا يوجد غلاف جوي مناسب للتنفس، هذا إلى جانب كون تربته سامة، واحتمالية التعرض لمستويات عالية من الإشعاع على سطحه.



بالإضافة إلى ذلك، فالسطح الصخري للمريخ مغطى بالبراكين الخامدة والأودية والأنقاض، وهو يتأثر باستمرار بالنيازك التي قد تشكل خطراً مستمراً على أي مستعمرين في المستقبل.



وتتمثل خطة ماسك في إنشاء مدينة كبيرة ومكتفية ذاتياً على المريخ، وهو أمر يتطلب نقل نحو مليون طن من البضائع إلى الكوكب الأحمر. وستتكلف هذه العملية من 100 مليار دولار إلى 10 تريليونات دولار.



ويقدر ماسك أن تذكرة ذهاب فقط إلى الكوكب الأحمر ستكلف الجيل الأول من المستعمرين 100 ألف دولار، وهو مبلغ قال إنه «في متناول أغلبية الأشخاص».



ولفت الرئيس التنفيذي لـ«سبيس إكس» إلى أنه وفقاً للخطة الحالية، سيتم إرسال 1000 صاروخ «ستارشيب» في الفترة بين 2030 و2040. وذلك على دفعات يفصل بين كل منها عامان، على أن يحمل كل صاروخ 100 أو أكثر من المستعمرين.



والعام الماضي، توقع ماسك وفاة «مجموعة من الناس» أثناء السفر للمريخ، حيث أشار إلى أن الرحلة إليه «ستكون طويلة وخطيرة وغير مريحة»