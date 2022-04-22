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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرتك عندنا.. طريقة عمل صينية الأرز المكسيكي بالدجاج الكيجن

طريقة عمل صينية الأرز
طريقة عمل صينية الأرز المكسيكي بالدجاج الكيجن

في  شهر رمضان الكريم، تحتار الكثير من ربات المنازل والأمهات في اختيار الأصناف والأطباق التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل، فترغب دائما العديد منهن في تقيم الأصناف المتنوعة والغير تقليدية.

لذا نعرض لكم فيما يلي مجموعة من الأكلات التي يمكنك إعدادها وتقديمها على سفرتك في رمضان من مطبخ الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

طريقة عمل صينية الأرز المكسيكي بالدجاج الكيجن

المقادير:


دجاج كيجن
٢ كوب أرز بسمتي
٢ بصلة مفرومة
كوب بصل أخضر شرائح
٦ فص ثوم مفروم
كوب كزبرة مفرومة
١ فلفل رومي مكعبات
٢ فلفل ألوان مكعبات
كوب فاصوليا حمراء
كوب ذرة حلوة
٤ كوب مرقة دجاج
ربع كوب صوص باربيكيو
ربع كوب صوص حار
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
٢ ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملح وفلفل أسود
زيت نباتي
كوب جبنة شيدر حمراء مبشورة
كوب جبنة شيدر صفراء مبشورة
طريقة التحضير:
تخلط كل التوابل معا وتترك جانبا.
في بولة كبيرة يخلط الأرز مع المشروم والفاصوليا الحمراء والفلفل والكزبرة والبصل الأخضر ونصف كمية البصل المفروم.

يضاف الزيت والملح والفلفل وثلاث أرباع كمية خليط التوابل وتخلط المكونات حتى تمتزج تماما. يدهن طبق خبز أو صينية بالزيت ويضاف فيها خليط الأرز.

 يغطى الوجه بالجبن وتصب المرقة.  
توضع الدجاجة على الوجه و يغطى الطبق بورق الألمونيوم ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يتشرب الأرز كل المرقة. 

يرفع ورق الألمونيوم ويترك الأرز حتى تحمر قطع الدجاج.

رمضان طريقة عمل صينية الأرز المكسيكي بالدجاج الكيجن الشيف سارة عبد السلام Food Groceries الأرز المكسيكي

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