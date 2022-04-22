شاهد.. العثور على أمريكي مصاب بالتوحد اختفى لأكثر من عامين

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن تفاصيل العثور على أمريكي مصاب بالتوحد بعد اختفائه لأكثر من سنتين.

وبدأ التقرير بلقطة مؤثرة بعد رؤية الأم لابنها بعد غيابه عنها لمدة سنتين.

وأفاد التقرير، أن الشرطة أكدت العثور على كونيرجاك أوسوالت أمام أحد المتاجر في ولاية يوتا الأمريكية.

وذكر التقرير، أن كونيرجاك (19 عامًا) مصاب بالتوحد اختفى من منزله بولاية كاليفورنيا عندما كان عمره 16 عامًا، وعائلته ظلت تبحث عنه لأكثر من سنتين حتى وجدته الشرطة بحالة صعبة جدًا.



وقالت شرطة كاليفورنيا عبر التقرير :" تم الإبلاغ عن كونيرجاك، الذي اختفى في سبتمبر 2019، وتمكنت عناصرنا من لم شمل كونيرجاك بأسته التي كادت أن تفقد الأمل بالعثور عليه".



