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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد جاد: الرئيس السيسي نجح في إعادة إحياء مشروع توشكى

صدى البلد

قال الإعلامي محمد جاد، إن تفقد الرئيس السيسي منطقة توشكى، ليشهد موسم حصاد القمح، دليل على أن القيادة السياسية تسعى بكل قوة إلى بناء الدولة المصرية وتقدمها.
 

وأضاف محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حلم الوصول إلى الإكتفاء الذاتي أصبح حقيقة، والدولة تسعى إلى إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.
 

واستطرد محمد جاد: "هذا المشروع سيكون له فائدة كبيرة، سواء بتحقيق طفرة زراعية أو توفير آلاف من فرص العمل، منوها بأن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في مجال الإصطلاح الزراعي في الشرق الأوسط.


ولفت إلى أن الرئيس السيسي نجح في إعادة إحياء مشروع توشكى بكافة تفاصيله، مشددا على أن الدولة توفر جميع المقومات اللازمة لنجاح المشروع واستمراريته.
 

الرئيس السيسي منطقة توشكي موسم حصاد القمح الشرق الاوسط مشروع توشكى اخبار التوك شو

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