عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان..نقص الوقود يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية

صدى البلد

حذر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض من أن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه.

وقال فياض إنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استيراد الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مبيناً أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية للمشروع".

وأشار إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصا وأن خطة الكهرباء استجابت لجميع الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان"، معتبرا أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنويا".

وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكدا أهمية تنفيذها لـ"تحسين المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".

لبنان.. البنك الدولي يدرس الجدوى السياسية لمشروع تمويل استيراد الغاز والكهرباء

لبنان.. ارتفاع سعر صفيحة البنزين بقيمة 13 ألف ليرة

صندوق النقد الدولى الرعاية الصحية لبنان صندوق النقد التيار الكهربائى لتيار الكهربائي مؤسسة كهرباء لبنان وزير الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

هبوط في أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 22-4-2022

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

متابعة موسم حصاد القمح.. أبرز أنشطة الزراعة خلال هذا الأسبوع

علامات ليلة القدر وماذا يحدث بعدها.. اعرف فضلها ووقتها

الأهلي والرجاء الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

البترول تبحث مع شركة هني ويل العالمية المشاركة في مشروعات الوقود الأخضر

وزير النقل يتابع تنفيذ الجسور الترابية بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى.. صور

نقل 17 حالة.. تفاصيل حريق قسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ