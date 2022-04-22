نقل 17 حالة.. تفاصيل حريق قسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه عقب الإبلاغ باندلاع حريق بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل الحالات من الأطفال إلى أقسام الحضانات بمستشفيات الإبراهيمية والزقازيق العام والقنايات، فيما تم الدفع أيضا بسيارتين مطافي للسيطرة على الحريق والذي تم اخماده دون حدوث وفيات أو إصابات.

وأضافت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن المعاينة المبدئية أشارت إلى وقوع ماس كهربائي بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي أدى إلى نشوب حريق وتم إبلاغ الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث ، أما أعمال التحقيق فستتم بمعرفه النيابه العامة.

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم من السيطرة على حريق محدود نشب بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي دون حدوث وفيات أو إصابات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق محدود بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزراة الصحة أنه فور وقوع الحاد تم نقل الحالات وعددهم ١٧ حالة الي أقسام الحضانات بمستشفيات الإبراهيميه ومستشفى الزقازيق العام ومستشفى القنايات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

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