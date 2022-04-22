بفضل توشكى.. إنتاج مصر من القمح يصل لـ10 ملايين طن| فيديو

قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح بوزارة الزراعة، إن ما تشهده مصر من تطور في ملف القمح يعد طفرة لم تحدث منذ 10 سنوات ماضية، موضحا أن هذا الموسم شهد زراعة أكثر من 3 مليون و 660 ألف فدان بزيادة تصل لـ 260 ألف فدان عن العام السابق، وتمت استصلاحهم في الأراضي الجديدة بتوشكى والعوينات ومشروع مستقبل وطن والدلتا الجديدة .

وأضاف إبراهيم عبد الهادي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحات الجديدة المزروعة قمح ستساهم في زراعة نصف مليون طن زائد، متابعا: "انتاج مصر من القمح هذا الموسم سيصل لـ 10 مليون طن من القمح".

ونوه عبد الهادي، بأن مشروع توشكى من المشروعات الواعدة جدا في زراعة القمح، مؤكدا أن مصر كانت لها رؤية ثاقبة في زراعة هذه المساحات، والتي ساعدت على مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الراهن .

وأشار عبد الهادي، إلى أن مصر متقدمة جدا في صناعة القمح ولكن الاستهلاك كبير ويصل لـ 18 مليون طن في العام ، موضحا أن عدد السكان هو ما يمثل مشكلة في الاكتفاء بالكميات المزروعة .

وتابع عبد الهادي، أن مركز البحوث الزراعية يبذل مجهودا كبيرا في زيادة المحصول في الوحدات المزروعة ومن خلال توصيات فنية جديدة للفلاحين ، وإنتاج أفضل أنواع الأصناف ذات الإنتاجية العالية.