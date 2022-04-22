عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمود التهامي بالأمير طاز وبطولات رمضان بطلعت حرب.. غدا

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

يقام غدا السبت عدد من الأنشطة بمراكز الابداع التابعة له، فى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم.

 

يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة اللشيخ محمود التهامي وفرقته، حيث يقدم التهامي مجموعة من إبداعاته أبرزها "قمر٬ البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، أبا الزهراء، والله ما طلعت شمس ولا غربت، طلع البدر علينا"، " صعايدة يا رسول الله"

 

 

وفي مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر سيكون الجمهور أيضا على موعد مع عروض التنورة التراثية بقبة الغوري والتى تستمر في تقديم عروضها  الإبداعية من نبع الحس الإسلامى الصوفي، وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية .

 

كما يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز فرقة الموسيقى العربية شعبه الإنشاد الديني التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تقدم  مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمنشدين .

 

ويشهد بيت المعمار المصري بدرب اللبانة أمسية ثقافية بعنوان "عمارة الدولة الإيوبية وتاريخها"، يشارك فيها الباحث يوسف أسامة المتخصص في الآثار الإسلامية، وتدور حول السلطة الحاكمة في مصر في العصر الأيوبي مع ظروف العصر وأخطاره في تحويل المنشآت المعمارية في مصر لخدمة الدولة سواء في العمارة الحربية وقت الحروب مع الصليبيين، أو عمارة المدارس والخانقاوات لمحاربة المذهب الشيعي ونشر المذهب السني.

 

وبمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة يقام صالون ذاكرة الوطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي  بعنوان "رمضان شهر البطولات" ويستضيف عددا كبيرا من الضيوف ومنهم البطل محمد المصري صائد الدبابات والبطل والروائي أحمد ماضي ود طارق منصور ود أمير الشبل ود أحمد أسامة عمر ويقدم ضيوف الصالون رؤية بانورامية عن كل روافد البطولات التي حدثت في شهر رمضان الكريم

 

يلي الصالون حفل الفنان عبد الرحمن بلالة، ويغني عدد من الأغنيات منها : "احنا البلدي مفيش إلا إحنا"، "موال وأغنية الناس"، "القلب يعشق كل جميل"، "مكنش عشمي كده ياكريم"، "العسل المر"، "غريب الدار"، "متي ياكريم الحي"، "وداع رمضان" بالاضافة الي انشاد ديني ورباعيات شعرية .

الاحتفالات الفنية والثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية مراكز الإبداع خلال شهر رمضان المعظم عدد من الأنشطة بمراكز الابداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

عبدالغفار: البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الصحة بالدولة

خالد عبدالغفار يبحث مع سفير التشيك بمصر سبل التعاون في القطاع الصحي

محمد صلاح: سأكون حزينا عند مغادرة ليفربول.. والهداف التاريخي أمنيتي

تويوتا تبيع كل أسطول GR 86 في 90 دقيقة فقط من فتح باب الطلبات

حكم تذوق المرأة الطعام في نهار رمضان.. من فتاوى الصيام

العسومي: التحديات الحالية تتطلب التكاتف بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ