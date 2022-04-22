محمود التهامي بالأمير طاز وبطولات رمضان بطلعت حرب.. غدا

يقام غدا السبت عدد من الأنشطة بمراكز الابداع التابعة له، فى إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم.

يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة اللشيخ محمود التهامي وفرقته، حيث يقدم التهامي مجموعة من إبداعاته أبرزها "قمر٬ البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، أبا الزهراء، والله ما طلعت شمس ولا غربت، طلع البدر علينا"، " صعايدة يا رسول الله"

وفي مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر سيكون الجمهور أيضا على موعد مع عروض التنورة التراثية بقبة الغوري والتى تستمر في تقديم عروضها الإبداعية من نبع الحس الإسلامى الصوفي، وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية .

كما يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز فرقة الموسيقى العربية شعبه الإنشاد الديني التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمنشدين .

ويشهد بيت المعمار المصري بدرب اللبانة أمسية ثقافية بعنوان "عمارة الدولة الإيوبية وتاريخها"، يشارك فيها الباحث يوسف أسامة المتخصص في الآثار الإسلامية، وتدور حول السلطة الحاكمة في مصر في العصر الأيوبي مع ظروف العصر وأخطاره في تحويل المنشآت المعمارية في مصر لخدمة الدولة سواء في العمارة الحربية وقت الحروب مع الصليبيين، أو عمارة المدارس والخانقاوات لمحاربة المذهب الشيعي ونشر المذهب السني.

وبمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة يقام صالون ذاكرة الوطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي بعنوان "رمضان شهر البطولات" ويستضيف عددا كبيرا من الضيوف ومنهم البطل محمد المصري صائد الدبابات والبطل والروائي أحمد ماضي ود طارق منصور ود أمير الشبل ود أحمد أسامة عمر ويقدم ضيوف الصالون رؤية بانورامية عن كل روافد البطولات التي حدثت في شهر رمضان الكريم

يلي الصالون حفل الفنان عبد الرحمن بلالة، ويغني عدد من الأغنيات منها : "احنا البلدي مفيش إلا إحنا"، "موال وأغنية الناس"، "القلب يعشق كل جميل"، "مكنش عشمي كده ياكريم"، "العسل المر"، "غريب الدار"، "متي ياكريم الحي"، "وداع رمضان" بالاضافة الي انشاد ديني ورباعيات شعرية .