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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تسرب 3 ملايين برميل نفط وتظاهر 20 مليون أمريكي|سر الاحتفال بـ"يوم الأرض"

تأثير التغيرات المناخية
تأثير التغيرات المناخية

في 22 أبريل من كل عام، يحتفل العالم بـ يوم الأرض، في جميع أنحاء العالم، بهدف التذكير ودعم جهود حماية البيئة، والحفاظ على الكوكب من المخاطر التي تهدد الحياة فيه، وهذا اليوم كان قد تم الاحتفال به لأول مرة قبل 52 عاما، وتحديدا عام 1970.

احتفال يوم الأرض 2022

الهدف من الاحتفال بيوم الأرض هذا العام، هو محاولة التغلب على المعوقات المرتبطة باقتصاد الوقود الأحفوري، تسليط الضوء على خلق اقتصاد للقرن الحالي، يتمكن من إعادة سلامة بيئة الكوكب، وحماية البشر، وتوفير الفرص للجميع، بجانب التركيز على ضرورة إعادة صياغة الحوار مع تسريع الإجراءات والتكاتف لتحقيق ذلك.

وكان هناك العديد من المطالبات من خبراء البيئة حول العالم بضرورة أن نتمسك بإنقاذ أنفسنا من أزمة المناخ والسعي لبناء اقتصادات خضراء جديدة في كل دولة، حتى يتمكن الجميع من جنى  الثمار بالاستثمار جميعا في مستقبل كوكبنا.

وكانت الأمم المتحدة، قد أطلقت شعار العام الماضي للاحتفال بيوم الأرض،  "استعادة الأرض"، وركز على التقنيات الخضراء الناشئة، والتفكير  بشكل مبتكر لاستعادة النظم البيئية في العالم، أما شعار الاحتفال في العام الحالي هو "استثمروا في كوكبنا".

قصة الاحتفال بـ يوم الأرض

كان يوم 22 أبريل عام 1970، هو اليوم الأول للاحتفال بيوم الأرض، ووقتها خرج ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة إلى الشوارع محتجين على التدهور البيئي، الذي حدث بسبب تسرب نفطي، وما حدث أنه في يوم 28 يناير عام 1969، أطلقت منصة يونيون أويل الواقعة على سواحل كاليفورنيا، أكثر من 3 ملايين جالون نفط أدى إلى نفوق أكثر من 10 آلاف حيوان بحري.

واحتجاجا على الضرر البيئي الواقع بسبب التسرب النفطي، وقضايا أخرى مثل الضباب الدخاني والأنهار الملوثة، بسبب 150 عاما من التنمية الصناعية، اقترح السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، فكرة التدريس عن البيئة في الجامعات، وتحولت فكرته فيما بعد إلى يوم الأرض، حيث في يوم 22 أبريل عام 1970 خرج 20 مليون مواطن أمريكي احتجاجا على هذه الأضرار البيئية.

تسرب نفطي

وعلى مدى أكثر من نصف قرن، استمر الاحتفال بيوم الأرض، ولعب دورا مهما في النشاط البيئي والتوعية بضرورة حماية الأرض، حيث تم التوقيع على اتفاقية باريس التاريخية، التي تجمع ما يقرب من 200 دولة معًا في تحديد هدف مشترك للحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ، في يوم الأرض 2016.

أهداف يوم الأرض

يكمن الهدف من يوم الأرض، في عدد من النقاط، في المقام الأول يهدف إلى بناء أكبر حركة بيئية في العالم لإحداث تغيير في عادات الناس وتثقيفهم وتنشيط الحركة البيئية في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للأمم المتحدة ، يتم الاحتفال باليوم الدولي لأمنا الأرض لتذكير كل واحد منا بأن الأرض وأنظمتها البيئية توفر لنا الحياة والغذاء.

كما  يقر هذا اليوم أيضًا بالمسؤولية الجماعية، وفقًا لإعلان ريو عام 1992 ، لتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأجيال البشرية الحالية والمقبلة.

يوفر هذا اليوم فرصة لرفع مستوى الوعي العام في جميع أنحاء العالم بالتحديات المتعلقة برفاهية الكوكب وجميع أشكال الحياة التي يدعمها.

جوجل يدق ناقوس الخطر

جاء احتفال محرك البحث العالمي جوجل بـ يوم الأرض، لدق ناقوس الخطر، فقد غير واجهته الرئيسية الشهيرة، ونشر عدة صور متلاحقة تظهر تأثير تغير المناخ على كوكب الأرض، وذلك عبر رصد التطورات في منطقة محددة خلال الفترة من عام 1986 إلى عام 2020، وقد ذاب الغطاء الجليدي الذي كان يكسو هذه المنطقة.

 

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