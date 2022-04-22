خاص | الناقد عصام زكريا: تتر مسلسل المشوار غير تقليدي

أكد الناقد عصام زكريا، أن أكثر تتر لفت انتباهه هو تتر مسلسل “المشوار” لـ محمد رمضان.

وقال الناقد عصام زكريا، في تصريح لـ “صدى البلد”: أحببت تتر مسلسل المشوار، لأنه غير تقليدي.

يذكر أن شهدت الحلقة 20 من مسلسل المشوار الحلقة؛ محاولة ماهر الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، بيع القطع الأثرية التي وجدها في الحقيبة، وفي نفس الوقت يواصل الهروب من الرجال الذين يريدون الشنطة الموجودة معه.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.