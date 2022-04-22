مشهد لا يصدق.. قرد يحاول خطف طفلة صغيرة من شعرها| فيديو وصور

وثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة ولا تصدق حاول فيها قرد خطف طفلة صغيرة لم يتعدي عمرها الـ 3 سنوات.

كانت الطفلة التي لم يكشف عن اسمها تلعب بمفردها على الأسكوتر الخاص بها في أحد شوارع قريتها بالقرب من مدينة تشونجتشينج، جنوب غرب الصين.

وبشكل مفاجئ ظهر القرد من خلف ظهر الطفلة الصغيرة وأمسك بشعرها وسحبها بشراسة إلى أحد الأزقة محاولاً خطفها حسب «الديلي ميل» البريطانية.

ولحسن حظ الطفلة لاحظ أحد الأشخاص سريعاً سحب القرد لها وجري وراءه وأنقذها من بين يده، ولم تصب سوى بعض الندوب في رأسها وذكرى سيئة.

وقالت والدة الطفلة، ليو، إنها كانت تطبخ بداخل المنزل ثم أخبرها أحد الجيران بما حدث ثم نقلتها ابنتها إلى المستشفى لتلقي العلاج والتطعيم.

ولم تتمكن الشرطة من القبض على القرد القادم من الجبال القريبة، منوهةً بأنه بمجرد القبض عليه سيتم تسليمه إلى وكالة حماية الحيوانات البرية.

من جانبها، لفتت إدارة الغابات المحلية لوسائل الإعلام إلى أن هجمات القرود البرية نادرة.